16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сальмонеллу, ставшую причиной массового отравления роллами, нашли в копченой курице

Читали 3

Бактерии сальмонеллы, ставшие причиной отравления нескольких десятков клиентов сети ресторанов "Фарфор", обнаружили на копченой курице.

"Сальмонелла выявлена на копчёной курице, Роспотребнадзор будет проверять поставщиков. Мы будем держать наших клиентов в курсе, дополнительная информация будет в следующих постах", — говорится в сообщении.

Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпитализированы. Но отравившихся может быть больше — многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии — сальмонелла. "Фосфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Сейчас информацию о массовом отравлении проверяет Следственный комитет.

Версия для печати

Новости

Назад. 30 августа 2019
ПСБ снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых
Сальмонеллу, ставшую причиной массового отравления роллами, нашли в копченой курице
В Самаре 2 сентября некоторые музеи будут бесплатными
Насильник из Самары, напавший на школьниц, осужден на 13 лет
ПСБ вошел в ТОП-3 лучших интернет-банков по версии Markswebb
На Волге у Самары спасали кайтсерфингиста

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре 2 сентября некоторые музеи будут бесплатными

В воскресенье, 1 сентября, можно бесплатно посмотреть постоянную экспозицию художественного музея на улице Куйбышева, 92. Для школьников и учащихся колледжей, техникумов, училищ и лицеев в этот день свободный вход будет и на все временные выставки.

Он и она