Сальмонеллу, ставшую причиной массового отравления роллами, нашли в копченой курице

30.08.2019 15:36 Читали 3

Бактерии сальмонеллы, ставшие причиной отравления нескольких десятков клиентов сети ресторанов "Фарфор", обнаружили на копченой курице.

"Сальмонелла выявлена на копчёной курице, Роспотребнадзор будет проверять поставщиков. Мы будем держать наших клиентов в курсе, дополнительная информация будет в следующих постах", — говорится в сообщении.

Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпитализированы. Но отравившихся может быть больше — многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.

По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии — сальмонелла. "Фосфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.

Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.

Сейчас информацию о массовом отравлении проверяет Следственный комитет.