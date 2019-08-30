Сальмонеллу, ставшую причиной массового отравления роллами, нашли в копченой курице

"Сальмонелла выявлена на копчёной курице, Роспотребнадзор будет проверять поставщиков. Мы будем держать наших клиентов в курсе, дополнительная информация будет в следующих постах", — говорится в сообщении.
Напомним, по информации областного минздрава, отравление получили 48 клиентов "Фарфора", 30 из них, включая семерых детей, были госпитализированы. Но отравившихся может быть больше — многие пишут в соцсетях, что не обращались в медучреждения.
По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали возбудители кишечной группы бактериальной этиологии — сальмонелла. "Фосфор" же заявлял о выявлении у сотрудников ротавируса.
Деятельность ООО по адресу ул. Запорожская, 31а приостановлена протоколом о временном запрете еще 24 августа, а материалы дела переданы в суд.
Сейчас информацию о массовом отравлении проверяет Следственный комитет.