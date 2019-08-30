ПСБ вошел в ТОП-3 лучших интернет-банков по версии Markswebb

30.08.2019 11:49 Читали 5

Интернет-банк ПСБ вошел в Топ-3 в номинации Digital Office в восьмом ежегодном рейтинге самых эффективных интернет-банков для частных лиц в России — Internet Banking Rank 2019, по версии аналитического агентства Markswebb. Интернет-банк ПСБ признан одним из самых эффективных для управления средствами на карте и дистанционного решения задач, требующих обращения в офис или контакт-центр.

В ходе исследования Markswebb оценивает эффективность удовлетворения потребностей пользователя интернет-банка. В 2019 году участниками рейтинга стали 24 российских интернет-банка с наибольшим количеством пользователей.

Как отмечают в Markswebb, ПСБ вошел в число лидеров рейтинга за счет наличия возможности оформления продуктов в интернет-банке и управления счетами. "ПСБ предоставляет клиенту широкие возможности в интернет-банке, доступны для заказа практически все продукты, реализована выдача предодобренного кредита, это позволило банку повысить свои позиции в рейтинге", — отметили в Markswebb.

"Мы постоянно совершенствуем электронные каналы обслуживания клиентов, стараемся учесть все пожелания и сделать сервис дружелюбным, простым и современным, — говорит директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Юрий Чернышев. — Наша цель — избавить клиента от необходимости посещать офис, предоставив ему возможность решения всех финансовых вопросов онлайн".

В развитии интернет-банка ПСБ ориентируется на сервисы управления продуктами и покупки продуктов онлайн. Менее чем за год банк запустил функционал по дистанционному заказу основных розничных продуктов: дебетовой и кредитной карты, кредита наличными. Сегодня в интернет-банке ПСБ можно совершить практически все финансовые операции от оплаты счетов за квартиру или детский сад до заявки на кредит.

Промсвязьбанк стабильно занимает лидирующие позиции в рейтингах Markswebb в течение нескольких лет. Электронными каналами обслуживания пользуются более половины клиентов банка. За 2019 год проникновение электронных каналов увеличилось более чем на 10%.