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"Ростелеком" приглашает в "Неизведанное Поволжье"

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"Ростелеком" дал старт межрегиональному конкурсу творческих работ "Неизведанное Поволжье". Принять в нем участие могут жители регионов Приволжского федерального округа.

Цель конкурса — рассказать о достопримечательностях Поволжья и открыть новые направления для туризма и отдыха.

Творческие работы принимаются работы по 1 ноября 2019 года. Это могут быть эссе об интересных местах и объектах, традициях и обычаях, пейзажные, панорамные или "предметные" фотографии, отражающие уникальный местный колорит. Особая номинация — "Туристический маршрут" — для путешественников и специальная — для журналистов.

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Путешествия — это удовольствие, а рассказывать о них, делиться впечатлениями — удовольствие вдвойне. Мы приглашаем всех неравнодушных к истории родного края присоединиться к нашему творческому проекту. Лучшие работы прошлых лет вошли в два тематических сборника "Неизведанное Поволжье". Пришло время издать третью книгу".

Победителей определит жюри, членами которого будут представители из сфер науки, культуры и туризма, органов власти, медиа и "Ростелекома".

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте http://events.volga.rt.ru. Там же можно ознакомиться с правилами.

Итоги конкурса будут подведены 13 ноября 2019 года. Победители получат ценные призы для путешествий и отдыха.

"Неизведанное Поволжье" — продолжение конкурса "Я тут был", который компания проводила в 2013 и 2014 годах. Третий сборник "Неизведанное Поволжье" на основе лучших конкурсных работ будет издан в 2020 году.

Подробные условия участия — на сайте http://events.volga.rt.ru.

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Назад. 23 августа 2019
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