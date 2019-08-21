В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области подтвердили «Волга ньюс» факт ДТП, в котором погибла женщина и сообщили, что сейчас в связи со случившимся проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.
Самарчанка лишилась жизни, зацепившись платьем за автобус
В Самаре женщина погибла, выходя из автобуса. 20 августа водитель общественного транспорта не заметил, что пассажирка при выходе зацепилась платьем за что-то в салоне, и поехал, протащив пострадавшую по асфальту.