Мужчина утонул в протоке в с. Рождествено

По словам очевидца, брата утонувшего, они приехали из Самары на правый берег на отдых. Мужчина пошёл купаться и его потеряли из виду.
В течении 40 минут друзья и родственники своими силами пытались найти пострадавшего. После чего приняли решение обратиться за помощью к спасателям.
В 16:55 водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту происшествия.
Поиски утонувшего продолжались до наступления сумерек. В 19:35 поиски были завершены, мужчина не был найден.
20 августа в Поисково-спасательную службу Самарской области обратились сотрудники полиции для повторного поиска утонувшего мужчины 1987 года рождения.
В 14:30 Водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской в составе 4 человек вновь отправились на поиски.
В 17:00 утонувшего обнаружили в 25 метрах от берега на глубине 6 метров. Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия.