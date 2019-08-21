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Мужчина утонул в протоке в с. Рождествено

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Оперативному дежурному поступило сообщение, что в протоке реки Волга, в районе с. Рождествено утонул мужчина 1987 года.

По словам очевидца, брата утонувшего, они приехали из Самары на правый берег на отдых. Мужчина пошёл купаться и его потеряли из виду. 

В течении 40 минут друзья и родственники своими силами пытались найти пострадавшего. После чего приняли решение обратиться за помощью к спасателям. 

В 16:55 водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту происшествия. 

Поиски утонувшего продолжались до наступления сумерек. В 19:35 поиски были завершены, мужчина не был найден. 

20 августа в Поисково-спасательную службу Самарской области обратились сотрудники полиции для повторного поиска утонувшего мужчины 1987 года рождения. 

В 14:30 Водолазный отдяд Поисково-спасательной службы Самарской в составе 4 человек вновь отправились на поиски. 

В 17:00 утонувшего обнаружили в 25 метрах от берега на глубине 6 метров. Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего следствия. 

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Назад. 21 августа 2019
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