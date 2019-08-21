Грибника искали несколько суток

21.08.2019 10:19 Читали 3

В воскресенье, 18 августа житель, п. Прибрежный 1934 года рождения вышел из дома в неизвестном направлении за грибами.

В понедельник, 19 августа, мужчина так и не вернулся и родственники забили тревогу.

Спасатели поисково-спасательного подразделения Красная Глинка в составе 4 человек, совместно с поисковым отрядом Лиза Алерт и сотрудниками лесхоза вышли на поиски грибника.

В течение суток мужчину искали в лесах от Задельного до Грушинской дороги, но поиск результата не принёс.

Утром 20 августа произошла смена состава спасателей и на поиск вышла дежурная смена поисково-спасательного подразделения Красная Глинка в составе 5 человек.

Поиск начали проводить в районе с. Задельное. В 18:36, когда спасатели проходили мимо заброшенного дачного массива с. Задельное, увидели на одном из участков мужчину с признаками инсульта. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавшего на импровизированных носилках транспортировали в жилой массив, чтобы скорая беспрепятственно могла быстро найти место, где находятся спасатели с пострадавшим.

В 19:30 мужчину передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу им. Середавина.