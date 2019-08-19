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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Завтра синоптики обещают самарцам +34º

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Рабочая неделя в Самарской области начнется с жары, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В понедельник, 19 августа, столбик термометра поднимется до 28-33ºС. Местами возможен небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. К ночи станет прохладнее до 17-22ºС. Осадков не ожидается.

Во вторник, 20 августа, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 29-34ºС. Ночью ветер сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха 16-21ºС.

В среду, 21 августа, вновь переменная облачность, без существенных осадков. Ветер сохранит скорость и направление. Температура воздуха 26-31ºС.

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Новости

Назад. 19 августа 2019
Завтра синоптики обещают самарцам +34º
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