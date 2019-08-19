В День флага в Самаре развернут километровый триколор

19.08.2019 18:58 Читали 3

В четверг, 22 августа, во время празднования Дня государственного флага на второй очереди самарской набережной развернут самый большой флаг России.

Мероприятие начнется в 18:00 - для участников праздника будет организована работа интерактивных площадок и мастер-классов, на которых желающие под руководством опытных мастеров смогут сделать различные изделия с символикой российского флага. Будут работать аниматоры и уличный театр.

Кульминацией праздника станет флешмоб с участием 250 человек. Под Полевым спуском на набережной установят устройство, на которое будет накручен флаг. В 19:00 триколор развернут волонтеры и привлеченные зрители-участники. Полотнище длиной в один километр развернется от Полевого спуска до площадки бассейна ЦСКА.

Таким образом, флаг займет всю длину второй очереди самарской набережной. Его площадь составит 4,5 тыс. кв. метров, а вес - 450 кг.

Завершится День флага в Самаре уличным перформансом от воздушных гимнастов, барабанщиков, танцоров и уличного театра.

Кроме того, 22 августа в течение дня в разных точках города волонтеры будут раздавать желающим трехцветные ленты, а в сельских районах и городах области пройдут торжественные собрания с участием представителей администраций, профсоюзов и активной молодежи.

Справочно: Флаг весит более 450 килограммов, его длина составляет 1000 метров.