По факту крушения Як-55 под Тольятти возбуждено уголовное дело

19.08.2019 09:56 Читали 5

Приволжское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту падения легкомоторного самолета Як-55 под Тольятти, в результате которого погиб пилот, сообщается на сайте ведомства.

В воскресенье, 18 августа, около часу дня под Тольятти разбился одноместный самолет. В результате аварии погиб пилот. Куйбышевской транспортной прокуратурой начата проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО "Химсервис", расположенного в с. Подстепки.

Основные версии произошедшего - ошибка пилотирования или технические неисправности самолета.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа следователей и криминалистов. Проведен первоначальный комплекс проверочных действий, в ближайшее время с целью установления причин произошедшего будут назначены соответствующие экспертизы, а также проведен весь комплекс необходимых следственных действий.