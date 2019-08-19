"Крылья" обыграли "Урал" в Екатеринбурге - 3:1

19.08.2019 08:54 Читали 3

В субботу, 17 августа, в матче шестого тура российской премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Екатеринбурге одержали победу над местным "Уралом" — 3:1, сообщает официальный сайт клуба.

Перед началом встречи на "Екатеринбург Арене" состоялось торжественное чествование экипажа "Уральских авиалиний". Всем членам экипажа самолета A321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, были вручены подарки, футболисты обеих команд сделали с героями общую фотографию, а командир воздушного судна Дамир Юсупов нанес первый символический удар по мячу, открыв матч "Урал" — "Крылья Советов".

Самарцы открыли счет на 28-й минуте. Дмитрий Кабутов блестяще обыграл двух игроков "Урала" и сделал передачу на Раду Гынсаря, который с нескольких метров головой отправил мяч в сетку ворот Ярослава Годзюра — 1:0.

В следующий раз волжане смогли забить после перерыва. И сделали это дважды. На 79-й минуте красивым дальним ударом метров с 30 мяч за шиворот вратарю закинул лучший бомбардир РПЛ Александр Соболев. Отметим, что этот гол стал для него уже пятым в сезоне.

Третий мяч в ворота "Урала" забил Деян Радонич, который на 84-й минуте отправил снаряд дальний угол после передачи от Соболева — 3:0.

На третьей добавленной минуте хозяева один мяч сквитали. Ворота Рыжикова с нескольких метров расстрелял Андрей Панюков, точно пробивший под перекладину.

В итоге 3:1, и наша команда прервала серию из четырех поражений подряд.

Следующий матч подопечные Миодрага Божовича проведут 25 августа на "Самара Арене" против московского "Спартака". Начало встречи — в 20:00 по самарскому времени.