16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предлагает 100% кэшбэк за оплату услуг такси, каршеринга и аренду автомобиля для премиальных клиентов

Читали 12

ПСБ предлагает новые небанковские привилегии клиентам премиальной программы Orange Premium Club (OPC). Теперь клиенты ОРС могут получить 100% кэшбэк при оплате услуг такси, каршеринга и аренды автомобиля.

Новым сервисом могут воспользоваться участники премиальной программы ОРС при поддержании общих балансов от 4 млн руб. на банковских счетах, в инвестициях или страховых продуктах в ПСБ.

Воспользоваться сервисом просто — клиентам достаточно оплачивать поездки своей картой Orange Premium Club, а банк в следующем месяце вернет клиенту 100% затрат бонусными баллами (максимально 4 000 баллов до конца 2019 года). Кэшбэк начисляется за оплату услуг любого сервиса такси или аренду авто в удобном клиенту формате без ограничений по географии поездок или компании-перевозчику. Баллы поступят на бонусный счет клиента, их можно в любой момент конвертировать в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль на свой текущий счет.

"Состоятельные клиенты много путешествуют, привыкли к комфорту. Мы рады предоставить им новые привилегии, которые будут сопровождать их привычный образ жизни", — отмечает директор департамента по развитию сегмента состоятельных клиентов ПСБ Виталий Роговой.

Программа Orange Premium Club — это комплексное предложение премиальных банковских продуктов и небанковских услуг для состоятельных клиентов и их семей. Участники программы получают привилегированное обслуживание в офисах с персональным менеджером и через выделенную линию контакт-центра банка. ПСБ также предоставляет комплекс небанковских привилегий для клиента и его семьи: например, доступ в бизнес-залы по всему миру с Priority Pass, защиту в путешествиях с покрытием до 100 тыс. евро, консьерж-сервис.

Подробнее о программе Orange Premium Club.

С подробными условиями нового сервиса можно ознакомиться на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Версия для печати

Новости

Назад. 13 августа 2019
ПСБ предлагает 100% кэшбэк за оплату услуг такси, каршеринга и аренду автомобиля для премиальных клиентов
В Нефтегорске девочка дома упала горлом на нож
"Крылья Советов" проиграли в Ростове-на-Дону - 0:1
Индекс RSBI: В регионах с высокой деловой активностью предприниматели меньше обращаются за кредитами
«Самара Арену» могут переименовать

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре на месте старого Казачьего моста построят современный путепровод

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов рассказал в соцсети, что на месте старого двухполосного Казачьего моста в Самаре планируют построить путепровод.

Он и она