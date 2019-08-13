«Самара Арену» могут переименовать

13.08.2019 10:56 Читали 9

Областные власти могут запустить голосование по переименованию «Самара Арены».

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, вопрос о переименовании актуален, так как Самара — космическая столица России:

«Этот вопрос необходимо решать с учетом пожеланий самих самарцев. Возможно, мы к нему еще вернемся».

Ранее федеральное правительство выделило дополнительные деньги на самарский стадион — 5,8 млрд. рублей. После добавления «Самара Арена» официально стала самым дорогим построенным к ЧМ-2018 стадионом по сметной стоимости. Сейчас самарский стадион оценивается в 24,2 млрд. рублей. Изначально на «Самара Арену» хотели потратить 13,4 млрд. рублей.

Напомним, сейчас «Самара Арена» официально находится в федеральной собственности. Передать стадион региону планируют в конце 2019 года.