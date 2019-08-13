Ребенок-инвалид из Самары выступит на Детском Евровидении 2019

13.08.2019 19:55 Читали 4

"Его авторская песня вошла в финал Детского Евровидения 2019, который пройдет в Москве 24 сентября! Значимое то, что его приняли на равных среди обычных детей и приняли его песню среди профессионально написанных!!!", - пишет мама мальчика в Twitter.