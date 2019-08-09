"Ростелеком" и "Дневник.ру" совместно займутся развитием цифровизации образования

09.08.2019 12:29 Читали 11

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений "Ростелеком" и "Дневник.ру" создали совместное предприятие ООО "РТК-Дневник" (СП) с целью внедрения современных цифровых технологий в российских школах. Уставный капитал СП распределен в равных долях. "Дневник.ру" вносит в СП существующие технологические решения, компетенции и экспертизу.