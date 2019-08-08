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"Ростелеком" и "Росводоканал" будут совместно развивать решения в области промышленного интернета

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Соответствующее соглашение подписали президент публичного акционерного общества "Ростелеком" Михаил Осеевский и генеральный директор группы компаний "Росводоканал" Антон Михальков. Документ предусматривает долговременное сотрудничество сторон по совместному решению задач инновационного развития, разработке и внедрению технологий промышленного интернета в системах учета энергоресурсов, а также управлению водоснабжением и водоотведением. Цифровизация систем "Росводоканала" будет проводиться с учетом актуальных требований по импортозамещению высокотехнологичной продукции. Внедряемые решения будут совместимы с платформой "Умный город", которую в рамках создания в России "Цифровой экономики" также разрабатывает "Ростелеком".

Соглашение о сотрудничестве подписано по итогам пилотного проекта по тестированию устройств промышленного интернета в системах водоснабжения и водоотведения, который прошел в Воронеже. В рамках проекта устаревшие механические приборы общедомовых коммерческих узлов учета холодной воды были заменены на современные ультразвуковые приборы, которые имеют возможность дистанционного сбора информации. До всех приборов были организованы каналы передачи данных, по которым сведения поступают в автоматизированную информационно-измерительную систему. В результате реализации пилотного проекта был обеспечен дистанционный сбор и онлайн-мониторинг параметров энергоресурса холодного водоснабжения в пилотных точках коммунальных сетей, настроена сигнализация и система отслеживания нештатных и аварийных ситуаций. Цифровые системы показали высокий уровень достоверности собираемых данных.

"Решения индустриального интернета совершат революцию в системах учета энергоресурсов и в системе жилищно-коммунального хозяйства в целом. Они позволят не только контролировать потребление ресурсов, сделать абсолютно прозрачными механизмы взаиморасчетов, но и значительно оптимизировать работу подобных систем, в том числе за счет своевременного контроля утечек и аварий. Внедряемые сегодня по всей стране проекты умных городов показывают эффективность экономии ресурсов до 50%", — сказал директор проектного офиса "Индустриальный интернет" компании "Ростелеком" Дмитрий Слиньков.

"Развитие цифровых платформ и сервисов в коллаборации с ведущими российскими технологическими партнерами позволяет форсировать развитие предприятий нашей группы и быстрее сократить отставание отраслевого сегмента "водоснабжение и водоотведение" в "цифре", — подчеркнул директор по информационным технологиям ГК "Росводоканал" Сергей Путин.

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Назад. 08 августа 2019
"Ростелеком" и "Росводоканал" будут совместно развивать решения в области промышленного интернета
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