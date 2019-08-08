16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ снизил ставки по ипотеке и дает скидку за быстрый выход на сделку

Читали 5

ПСБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования в среднем на 0,6 процентных пункта. Новые условия действуют на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, кредиты под залог недвижимости, а также по "Семейной ипотеке" — льготной ипотечной программе с государственной поддержкой.

"Сегодня наблюдается устойчивый тренд на снижение ставок по ипотечным кредитам, и мы в свою очередь готовы оперативно предложить выгодные ценовые условия нашим клиентам, — отмечает директор департамента розничного кредитования ПСБ Андрей Точеный. — Мы стараемся учитывать все потребности наших заемщиков и предоставляем широкий выбор условий кредитования, а также удобные сервисы получения и обслуживания кредита".

Теперь самая низкая ставка по ипотеке ПСБ — 8,7% годовых — доступна по кредитам на покупку квартиры в новостройке на сумму от 7 млн руб. для Москвы и Московской области, от 5 млн руб. — для Санкт-Петербурга и Ленинградской области и от 3,5 млн руб. — для остальных регионов. Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом 15% в рамках акции до 31 августа.

Зарплатные клиенты ПСБ могут взять ипотеку на покупку квартиры на вторичном рынке под 8,85% годовых при быстром выходе на сделку. Ставка доступна, если кредитный договор будет подписан в течение первых 30 дней включительно после получения положительного решения по кредиту.

Кроме того, ПСБ предлагает очень привлекательные условия по госпрограмме "Семейная ипотека" — теперь ставка снижена до 4,65% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования по ссудам на покупку квартир в новостройке и готовом доме от застройщика. Программа предназначена для семей, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок.

ПСБ предлагает широкий выбор программ ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках. Клиентам доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

Подробнее ознакомиться с условиями ипотечного кредитования ПСБ можно на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

Версия для печати

Новости

Назад. 08 августа 2019
ПСБ снизил ставки по ипотеке и дает скидку за быстрый выход на сделку
ЦСКА вышел на "Крылья Советов" по Александру Соболеву
Под Тольятти место гибели десантника оцепили солдаты
В Самаре на месте старого Казачьего моста построят современный путепровод
Анастасия Павлюченкова начала сотрудничать с тренером Робом Стекли

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре на месте старого Казачьего моста построят современный путепровод

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов рассказал в соцсети, что на месте старого двухполосного Казачьего моста в Самаре планируют построить путепровод.

Он и она