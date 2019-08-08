Анастасия Павлюченкова начала сотрудничать с тренером Робом Стекли

08.08.2019 12:29 Читали 2

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на турнире в Торонто работает с новым наставником — канадцем Робом Стекли, сообщает championat.com.

Ранее специалист тренировал чешку Люси Шафаржову, которая в 2015 г. дошла до финала "Ролан Гаррос". С сентября 2018 г. по апрель 2019 г. он входил в команду канадца Дениса Шаповалова.

Павлюченкова до этого сотрудничала со шведом Йоахимом Нистрёмом.