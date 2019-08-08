Под Тольятти место гибели десантника оцепили солдаты

08.08.2019 14:27 Читали 8

На месте гибели парашютиста - недалеко от села Подстепки, у поворота к питомнику растений «Ёлы-палы», - продолжает работать оперативно-следственная группа.

Напомним, по предварительной информации TLTgorod, там сегодня утром, 8 августа, на ЛЭП упал и получил смертельный разряд током тренировавшийся десантник, который прыгал из вертолета.

Как сообщили агентству очевидцы, дорога, ведущая к месту трагедии, оцеплена солдатами-срочниками, проезд по ней открыт только для правоохранителей и военных, принимающих участие в расследовании.

Информация о случившемся по-прежнему довольно скудная, официальные источники пока молчат.

Имеется первичная информация, что погибшим является десантник из 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения (расквартирована в военном городке расформированного Тольяттинского военного технического института на улице Ворошилова – прим. ред.).

«Их двое прыгало, второй тоже приземлялся на провода, но успел отстегнуться и упал на землю, не задев ЛЭП, - рассказал агентству один из очевидцев. – Пострадал ли он, неизвестно».