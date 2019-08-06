Лидеры корпоративного волонтерства обсудили развитие добровольчества Самарской области

06.08.2019 16:09 Читали 12

Руководители регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Самарской области Анна Бушлякова и Никита Золин приняли участие в расширенном заседании совета по развитию добровольчества (волонтерства) Самарской области на площадке Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга 2.0".

На второе в этом году заседание были приглашены 70 членов совета по добровольчеству, в том числе главы и заместители глав муниципальных образований области, руководители образовательных организаций профессиональных средних учебных заведений. В числе участников встречи также были Александр Фетисов — заместитель председателя правительства Самарской области и Сергей Бурцев — заместитель министра образования и науки Самарской области, руководитель департамента по делам молодежи.

Анна Бушлякова, член совета по добровольчеству, представила участникам информацию о результатах мероприятия регионального представительства НСКВ — экологической акции по уборке мусора на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", в которой приняли участие 250 волонтеров из 13 компаний и организаций. Участники встречи посмотрели видеоролик о волонтерской акции в Самаре, который уже был представлен на площадке офиса ООН в Женеве в рамках международной конференции по инклюзивному волонтерству.

"Самарская область — это регион, который может служить примером лучшей практики по выстраиванию взаимодействия между государственными органами и добровольческими организациями, — отметила Анна Бушлякова, председатель регионального представительства НСКВ, управляющий по корпоративным вопросам региона компании "Филип Моррис Интернэшнл" в России. — После успешно проведенной при поддержке правительства региона весенней экологической акции мы начали подготовку такой же масштабной акции корпоративных волонтеров осенью".