В центре Самары на Чапаевской произошел серьезный пожар

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение гаража на площади 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседний двух этажный многоквартирный дом", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Из дома, подвергнутого опасности, эвакуировали 19 человек, из них шестеро — дети. В результате оперативных действий пожарных угроза распространения пламени на жилой дом была снята. На месте происшествия работали 22 огнеборца и 6 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину возникновения огня и ущерб от него устанавливают специалисты.