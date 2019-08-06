В центре Самары на Чапаевской произошел серьезный пожар

06.08.2019 15:04 Читали 7

Серьезный пожар вечером, 4 августа, произошел в Самаре. На улице Чапаевской, 66, по словам очевидцев, загорелся гараж. Специалистам информация о возгорании поступила в 20-28.

"На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение гаража на площади 50 кв. м. Существовала угроза распространения огня на соседний двух этажный многоквартирный дом", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Из дома, подвергнутого опасности, эвакуировали 19 человек, из них шестеро — дети. В результате оперативных действий пожарных угроза распространения пламени на жилой дом была снята. На месте происшествия работали 22 огнеборца и 6 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Причину возникновения огня и ущерб от него устанавливают специалисты.