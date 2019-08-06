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"Ростелеком" отправит победителей соревнования "Кибервызов: Новый уровень" в сочинский "Сириус"

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Подведены итоги всероссийского соревнования по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень", которое проводилось среди студентов 1–4 курсов российских вузов.

В соревновании принял участие 2 381 студент из 269 городов России. В том числе было зарегистрировано 20 представителей вузов Самарской области. Большинство подавших заявку на соревнования наших земляков получают образование в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева.

Из 415 участников, решивших хотя бы одну задачу, до финала дошли 60 человек. По окончании онлайн-соревнования студенты, набравшие наибольшее количество баллов, прошли собеседование с экспертами "Ростелеком-Солар". По его итогам были определены 40 призеров, которые поедут осенью этого года в Образовательный центр "Сириус" в Сочи на обучающую программу по кибербезопасности[1].

Соревнование по информационной безопасности длилось ровно сутки, в течение которых студенты решали задачи по компьютерной криминалистике, криптографии, реверс-инжинирингу и веб-безопасности. Ключевой темой заданий стала защита автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Как отмечают члены жюри, большой интерес у студентов вызвали задачи по цифровой форензике и безопасности веб-приложений. Самыми сложными оказались задачи по исследованию безопасности АСУ ТП. По правилам соревнования, чем больше человек решали задание, тем сильнее снижалась его стоимость. Максимальное количество набранных баллов составило 5896, минимальное — 282.

Соревнования вызвали большой отклик среди студентов не только профильных и столичных вузов. Большое количество регистраций подали участники из высших учебных заведений Краснодарского и Пермского края, Омской, Саратовской, Свердловской и Томской областей. Победителями стали студенты МИФИ, Высшей школы экономики, Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, МИРЭА, Университета ИТМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МЭИ и Краснодарского высшего военного училища.

В число победителей соревнования вошли две девушки, 15 студентов, включенных в "Ресурс об одаренных детях", один студент имеет статус получателя гранта Президента РФ.

Студенты отметили высокий уровень сложности задач, а также рассказали, что участие в соревновании "Ростелекома" дает им возможность понять уровень подготовки, увидеть новые точки приложения сил и попасть на новые образовательные программы, которые проводят ведущие компании отрасли.

Тематическая программа по информационной безопасности, которая пройдет в "Сириусе", будет включать теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения кибербезопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики. Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники "Ростелеком-Солар", которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

Список победителей соревнования и участников программы в Образовательном центре "Сириус" опубликован на сайте cyberchallenge.rt.ru.

[1] Оплата проезда, пребывания и питания участников образовательной программы осуществляется за счет средств Образовательного фонда "Талант и успех".

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Назад. 06 августа 2019
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