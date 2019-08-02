"Ростелеком" запустил "Игровой Маркет"

02.08.2019 14:41 Читали 12

"Ростелеком" запустил "Игровой Маркет" — market.rt.ru. Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией "Бука". На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана "Игровой".