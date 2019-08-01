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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на 3 ступени до уровня ruAA-

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Национальное рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на 3 ступени до уровня "ruAA-", прогноз "Стабильный".

Повышение рейтинга кредитоспособности ПСБ с уровня "ruA-" до "ruAA-" обусловлено, по мнению рейтингового агентства Эксперт РА, "передачей существенной части проблемных активов с баланса банка", ростом капитала "в рамках завершения процедуры санации", своевременным погашением льготного депозита Банка России в декабре 2018 года, а также значительным ростом кредитного портфеля. Все эти действия привели к восстановлению нормативов Банка России и рентабельности бизнеса, улучшению качества и диверсификации активов. Немаловажным фактором при принятии решения рейтинговым агентством "Эксперт РА" явились утверждение долгосрочной стратегии развития ПСБ до 2023 года, а также фактическое подтверждение статуса ПСБ "в качестве опорного финансового института для предприятий ОПК".

Помимо вышесказанного рейтинговое агентство отмечает сильную ликвидную позицию банка и "высокую вероятность финансовой и административной поддержки со стороны акционера и федеральных органов власти ввиду системной значимости банка и его особого статуса как опорного банка оборонного сектора".

"В 2019 году ПСБ расширил сегмент оказываемых услуг, активно наращивал клиентский портфель, значительно повысил его кредитное качество. Также банк принял долгосрочную стратегию развития, которая подразумевает дальнейшее улучшение операционной эффективности и выход на новые рыночные позиции. Мы рады, что все преобразования были высоко оценены рейтинговым агентством "Эксперт РА" и нашли отражение в оценке уровня кредитоспособности банка. Повышение рейтинга на три ступени подтверждает достигнутые нами результаты и является важным, в первую очередь, для наших клиентов и контрагентов из разных сегментов бизнеса. ПСБ продолжает предоставлять полный спектр качественных услуг розничным клиентам, корпоративному бизнесу и МСБ, предприятиям оборонно-промышленного комплекса", — заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.

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Новости

Назад. 01 августа 2019
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности ПСБ на 3 ступени до уровня ruAA-

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