- Правая рука Дарующего Халяву вытянута с лопатой навстречу руке Обывателя и касается ее. Лежащее на подушке тело Обывателя постепенно приходит в движение, пробуждается к жизни. Рука Дарующего дает импульс, а рука Обывателя принимает его, давая всему телу жизненную энергию. Тем, что их руки не соприкасаются, подчеркивается невозможность соединения господ и простолюдинов. Фактически, перед нами предстает не само сотворение, а момент, в который Дарующий декларирует лозунг «Ешь, что дают! Ешь, ешь, что дают!», - объяснил автор работы в Инстаграме.
Самарский художник показал на стене высотки «Сотворение обывателя»
Художник из Самары Арсений, который более известен в соцсетях под ником vreditel_li, представил очередной перфоманс на стене заброшенного дома. На этот раз на опасную высоту забрались двое молодых парней: один олицетворяет обывателя, лежащего на подушке, а второй — Дарующего Халяву, который летит в бесконечном пространстве. Свою работу самарец назвал «Сотворение обывателя».