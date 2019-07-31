Самарский художник показал на стене высотки «Сотворение обывателя»

31.07.2019 12:42 Читали 23

Художник из Самары Арсений, который более известен в соцсетях под ником vreditel_li, представил очередной перфоманс на стене заброшенного дома. На этот раз на опасную высоту забрались двое молодых парней: один олицетворяет обывателя, лежащего на подушке, а второй — Дарующего Халяву, который летит в бесконечном пространстве. Свою работу самарец назвал «Сотворение обывателя».