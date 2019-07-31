В Безенчуке водитель грузовика столкнулся с поездом на жд-переезде

31.07.2019 14:37 Читали 12

Во вторник, 30 июля, в 17:05 на перегоне Блокпост 12 км - Блокпост 17 км в районе станции Безенчук на Куйбышевской железной дороге водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд, при исправно действующей сигнализации перед приближающимся грузовым поездом.