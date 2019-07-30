Индекс RSBI: торговля уступила производственному сектору во вкладе в рост деловой активности

30.07.2019 10:52 Читали 19

Только одна компонента из четырех, учитываемых в Индексе деловой активности малого бизнеса RSBI, — оценка продаж — показала рост во втором квартале 2019 года. Остальные компоненты — оценка доступности финансирования, кадров и инвестиционный потенциал — показали отрицательную динамику по отношению к предыдущему кварталу. Их доступность и качество, по мнению предпринимателей, снизилась за три прошедших месяца. При этом совокупный индекс настроений бизнеса во втором квартале составил 52,0 пункта: три из четырех компонент находятся в положительной, позитивной зоне выше 50 пунктов. Такие результаты свидетельствуют о сохранении умеренных темпов роста деловой активности.

"Основным драйвером роста деловой активности во втором квартале стал производственный сектор. Подъем в этом сегменте нивелировал снижение индикаторов в сферах торговли и услуг. Компании, которые занимаются производством, меньше подвержены конкуренции с крупным бизнесом в отличие от торговых компаний. Свой вклад в развитие их бизнеса вносит и укрепление рубля, которое удешевляет стоимость импортных комплектующих для производства", — говорит руководитель блока "Средний и малый бизнес" ПСБ Константин Басманов.

По итогам 2 квартала 2019 года опрошенные предприниматели отмечают рост продаж. Это единственный компонент индекса, демонстрирующий позитивную динамику, — 52,3 пункта против 49,2 по итогам 1 квартала. Но если сделать поправку на сезонный фактор, то показатель продаж практически не изменился.

28% компаний отметили рост выручки во втором квартале. Это самый высокий показатель за 5 лет наблюдений. О падении продаж заявили 33% компаний МСБ, что не выбивается из статистики предыдущих периодов. При этом предприниматели традиционно оптимистично настроены относительно будущих продаж. В 3 квартале рост выручки прогнозируют 34% от опрошенных, а снижение — 19%.

Индекс доступности финансирования составляет 49,8 пунктов и третий квартал подряд находится в зоне, свидетельствующей, что заметного улучшения или ухудшения доступности кредитования не происходит. Доля компаний МСБ, у которых уже есть действующий кредит, увеличилась до 16%. Это произошло за счет сокращения доли тех, кто кварталом ранее в дополнительном финансировании не нуждался.

В результате доля тех, у кого уже есть кредит и кто его только получил, выросла до 27% с 23% за квартал, достигнув максимальных значений за всю историю наблюдения (с 1 кв. 2016 года).

Индекс, характеризующий найм персонала, после сильного взлета в 1 кв. 2019 года снизился в зону стагнации с 52,8 до 50,7 пунктов. Оптимистичные планы МСБ по наращиванию персонала не оправдались. Если в 1 кв. 20% опрошенных компаний планировали нарастить штат во 2 кв., то по факту сделали это только 13%.

Индекс инвестиций за квартал снизился с 56,6 до 55 пунктов из-за небольшого ухудшения ожиданий на следующий период. Доля компаний, которые наращивают инвестиции, составила 18%, а тех, которые сокращают, — 11%.

Всё больше владельцев и руководителей российских компаний позитивно оценивают условия ведения бизнеса. Доля таких предпринимателей выросла за квартал в два раза до 18%. Доля отмечающих ухудшение остается выше, но сократилась с 43% до 33%.

В части ожиданий по экономике в целом оценки из негативных (39%) смещаются в зону нейтральных (53%), но доля ожидающих улучшения по-прежнему мала, всего 8%.