В Самаре на ул. Алексея Толстого «открылся» фонтан высотой с 6-этажный дом

24.07.2019 15:30 Читали 10

Среда, 24 июля, продолжает «радовать» жителей Самары «открытием» новых фонтанов. На этот раз коммунальный источник забил на пересечении улиц Алексея Толстого и Льва Толстого.

- Все произошло около 11:50.На улице Алексея Толстого забила огромная струя воды высотой с 6-этажный дом. Не повезло тем, кто сегодня не закрыл окна в своих квартирах, - поделились с samara.kp.ru местные жители.