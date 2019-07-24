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Под Самарой ищут изверга, который растерзал одного пса и изнасиловал другого

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Жуткую находку накануне утром, в понедельник 22 июля, обнаружили местные жители в поселке Мирный, который находится недалеко от Самары. Примерно в 7 утра на тропинке, ведущей к футбольному полю, где каждый день играют дети, лежали две мертвые собаки.

 Очевидцы уверяют — состояние несчастных было ужасное, надо ними явно кто-то зверски поиздевался, пишет samara.kp.ru.

— Случилось это около 4-5 часов утра. По крайней мере, именно в это время люди, проживающие поблизости, слышали выстрелы, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» Екатерина Поветкина, нашедшая этих животных и знавшая их.

Погибли псы, которых в поселке называли Жорик и Черныш, совсем не от огнестрельных ранений. Судя по всему, все гораздо страшнее.

— У одной из собак перерезано горло, вторая — маленькая, пятимесячная — по внешним признакам, зверски изнасилована. У нееже разрезаны подмышечные впадины, — говорит Екатерина. — Всегда безобидные, неагрессивные собачки играли с детьми, люди ухаживали за ними. Никто из нас не желал им зла.

Кто совершил такой ужас? У Поветкиной и ее земляков нет ответа на этот вопрос. Люди шокированы и напуганы.

— В поселке псих и его нужно найти! Сегодня собаки, завтра наши дети! Я ходила к участковому, но там перенаправили в Красный Яр, в отдел полиции, — делится еще одна неравнодушная — Светлана Антонова. — Мы подадим туда коллективное заявление. Но нам нужна помощь жителей Мирного.

Светлана призывает всех здешних автолюбителей проверить свои видеорегистраторы, жильцов — камеры наружного наблюдения. Необходимый период с 23-00 21 июля до 6 утра 22 июля. Активистов интересуют любые подозрительные личности.

Бедняг, которых растерзали изверги, добровольцы похоронили собственноручно. Правда, теперь, после советов пользователей в социальных сетях, они собираются их трупы отправить экспертам.

— Их прикопали рядом, но надо вывозить, потому что запах серьезный. Но сначала хотим сделать экспертизу, подтвердить извращения, ведь это серьезное основание для возбуждения уголовного дела, — объясняет Светлана.

Правоохранители пока воздерживаются от комментариев. По факту появившейся в сети информации проводится проверка.

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Назад. 24 июля 2019
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