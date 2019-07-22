Под Самарой погиб водитель легковушки, врезавшийся в опору моста

Авария произошла в районе с. Нижняя Алексеевка неподалеку от Кинеля. На размещенных свидетелями видео запечатлены остатки кузова легковушки, предположительно, врезавшейся в опору моста со стороны разделительного газона.
На месте происшествия работают полицейские, пожарные и сотрудники других чрезвычайных служб.
По данным очевидцев, в обе стороны от места ДТП образовался автомобильный затор.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что обстоятельства случившегося устанавливают, по факту ДТП ведется проверка.