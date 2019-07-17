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В Тольятти приставы спасли 3-летнего мальчика от матери-наркоманки

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В Тольятти судебные приставы спасли 3-летнего мальчика из неблагополучной семьи. Для этого ребенка и его родителей пришлось поискать по области.

- Суд обязал женщину передать своего сына органам опеки и попечительства, поскольку она ведет аморальный образ жизни и употребляет наркотики. Однако по адресу регистрации найти ее не удалось. В итоге приставы совместно с полицейскими объявили должницу и ее ребенка в розыск. В ходе поисков выяснилось, что женщина может находиться в Красноярском районе у своей свекрови, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Приставы проверили полученную информацию, но их опять ждала неудача — женщина действительно была у родственницы, но уже вернулась обратно в Тольятти, где след ее вновь потерялся. Найти должницу помог случай. Как выяснилось, она проходит обвиняемой по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Полицейские вызвали ее к себе в отдел. В указанное время женщина явилась вместе со своим 3-летним сыном. Задержали тольяттинку уже на выходе из отдела полиции. Что касается мальчика, то его передали представителям органам опеки и попечительства Тольятти.

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Новости

Назад. 17 июля 2019
В Тольятти приставы спасли 3-летнего мальчика от матери-наркоманки
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