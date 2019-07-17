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Сызранец приговорен к колонии за смертельное ДТП в 2016 году

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Житель Сызрани приговорен к колонии-поселении за ДТП, в котором погибла его пассажирка, сообщает пресс-служба прокуратуры Ульяновской области.

По версии следствия, 24 февраля 2016 г. мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Lancer. На трассе "Москва - Челябинск", он потерял контроль над ситуацией. Допустив столкновение транспортного средства с полуприцепом двигавшегося впереди автопоезда с тягачом, водитель легковушки не смог избежать выезда на полосу встречного движения, где в его машину врезался грузовик Volvo FM 4Х2.

В результате ДТП пассажирке иномарки были причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте.

На основании представленных Прокуратурой Николаевского района Ульяновской области доказательств мужчина признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), и приговорен к 1 году 3 месяцам колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 10 месяцев.

В возмещение морального вреда с осужденного в пользу родной сестры погибшей определено взыскать 598 тыс. рублей. Данный приговор вступил в законную силу.

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Назад. 17 июля 2019
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