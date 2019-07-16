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Более трети банкоматов ПСБ поддерживают работу с цифровыми банковскими картами

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Более трети действующих и все вновь устанавливаемые банкоматы ПСБ работают c технологией бесконтактного обслуживания NFC (Near Field Communication). Услуга действует для карт платежных систем Masterсard и Visa, в том числе через сервисы мобильных платежей Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, а также для бесконтактных карт "Мир".

Банкоматы, доступные для бесконтактного использования, оснащены NFC-ридером, расположенным рядом с клавиатурой и отмеченным специальным значком. Клиенту достаточно активировать карту в мобильном кошельке iOS или Android и поднести смартфон к NFC-ридеру на банкомате. Устройство активизируется и запросит ПИН-код, после его ввода с банкоматом можно работать как обычно. Тот же алгоритм действует и для бесконтактной авторизации по карте. В числе доступных операций - снятие наличных и просмотр остатков по счетам.

"Клиентам больше не нужно носить карту и кошелек с собой - для работы с банкоматом достаточно только смартфона с мобильным кошельком, - отмечает директор департамента платежных карт ПСБ Александр Петров. - При этом NFC-технология ни в чем не уступает по части безопасности банковским картам. По отдельным параметрам она даже безопаснее: нет риска забыть карту в банкомате, а злоумышленники не могут скопировать данные карточки. В конце концов, с NFC требуется значительно меньше времени на общение с банкоматом".

Собственная сеть ПСБ насчитывает свыше 1,5 тыс. банкоматов и около 300 платежных терминалов. В банкоматах ПСБ доступны практически любые банковские операции, включая открытие счетов, вкладов, оформление предодобренного решения по кредиту, оплату коммунальных платежей и переводы. С учетом партнерских устройств клиентам ПСБ доступно более 8,5 тыс. устройств самообслуживания.

Ознакомиться с подробной информацией о работе банкоматов ПСБ можно на сайте.

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Новости

Назад. 16 июля 2019
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