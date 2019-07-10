В Самаре представили нового прокурора Промышленного района

10.07.2019 17:28 Читали 5

Приказ о назначении прокурора Промышленного района подписал 28 июня этого года Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Вячеслав Бобровский родился в 1975 году в Тольятти.

После окончания Самарской гуманитарной академии начал работать в органах прокуратуры. Работал следователем, старшим следователем прокуратуры Ставропольского, а затем Центрального районов, а также прокуратуры Тольятти. Являлся старшим помощником прокурора Тольятти, заместителем прокурора Автозаводского района, заместителем прокурора Тольятти, заместителем прокурора Ленинского района Самары.

С 2016 года возглавлял прокуратуру Сызрани. В 2017 году его наградили Знаком отличия «За верность закону» 1 степени. 9 июля первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов представил Вячеслава Бобровского коллективу прокуратуры Промышленного района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.