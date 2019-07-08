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ПСБ начал продавать POS-терминалы в собственность клиентам с активацией за 1 день во всех офисах Москвы и МО

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ПСБ запустил пилотный проект по торговому эквайрингу "Ничего наличного" для индивидуальных предпринимателей и компаний малого и среднего бизнеса. Впервые в России торговый терминал стало возможно приобрести в офисе банка и уже в этот же день начать принимать через него платежи.

Раньше клиенты банка могли подключиться к эквайрингу или на условиях аренды POS-терминала, или при уплате единовременной комиссии, равной его стоимости. При этом доставка и установка самих устройств занимала от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона страны.

Теперь предприниматели могут приобрести торговые терминалы в собственность непосредственно в офисе ПСБ при заключении договора эквайринга. Устройство заранее подготовлено к использованию. После регистрации клиента во всех системах банка с ним связывается менеджер партнера банка для удаленной активации терминала. Процесс активации занимает не более 3 минут.

С момента покупки устройства до момента его активации проходит не более 5 рабочих часов. Это позволяет предпринимателям начать принимать платежи по картам уже в день подключения эквайринга ПСБ.

Проект реализуется совместно с компанией "НЕКСТ", российским поставщиком POS-терминалов Tactilion. Клиенты банка могут приобрести в банке переносной терминал GPRS/Wi-fi, стационарный терминал Ethernet/GPRS и интеллектуальный пин-пад. Стоимость устройств варьируется от 10 490 руб. до 16 990 руб. Терминалы можно оплатить сразу или получить в рассрочку на 4, 8 или 12 месяцев.

Помимо POS-терминала, коробочное решение включает подробную инструкцию, наклейки с информацией о приеме карт для нанесения на входную группу, а также сервисную карту с контактными данными банка и партнера.

Приобретая платежные терминалы в собственность, клиент заметно экономит на тарифах по эквайрингу. Он не платит абонентскую плату, а размер комиссии не зависит от оборотов продаж, только от категории бизнеса. Комиссия за платежи в супермаркетах составляет 1,69%, за платежи в сегменте "фастфуд" — 1,59%, во всех остальных категориях — 1,89%.

"Наш проект не имеет аналогов в России ни по схеме выдачи терминалов, ни по скорости подключения новых клиентов с момента заключения договора до момента проведения первой операции. Предприниматели получают быстрый, удобный, инновационный продукт и выгодные условия обслуживания", — говорит заместитель директора департамента электронного бизнеса, начальник управления эквайринга ПСБ Никита Хомутов.

"В рамках партнерства с ПСБ компания "НЕКСТ" оказывает услуги по комплексному аутсорсингу эквайринга, включая складирование оборудования в офисах банка, контроль остатков, своевременное пополнение запасов, а также — параметризацию POS-терминалов "под ключ" для каждого конкретного клиента банка. Высокотехнологичное оборудование Tactilion работает под управлением современного сертифицированного ПО, позволяющего удалённо загружать параметры для POS-терминалов. Именно такая "дистанционная проливка" терминалов позволила запустить проект на низкозатратной базе, благодаря чему клиенты банка получили наилучшие ценовые условия по эквайрингу на рынке", — отмечает генеральный директор, совладелец ООО "Некст" Алексей Дегтярёв.

До конца лета проект "Ничего наличного!" можно подключить во всех офисах ПСБ, обслуживающих юридических лиц в Москве и Московской области. С сентября 2019 года приобрести платежный терминал при подключении эквайринга можно будет во всей филиальной сети банка.

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Новости

Назад. 08 июля 2019
ПСБ начал продавать POS-терминалы в собственность клиентам с активацией за 1 день во всех офисах Москвы и МО
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