Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке на вторичном рынке до 9,6% годовых

05.07.2019 15:40 Читали 8

Ставки по ипотеке по программам на вторичном рынке ПСБ снижены на 0,6 процентных пункта. Теперь ставки по кредиту на покупку готового жилья в ПСБ составляют от 9,6%.

ПСБ предлагает ипотеку на покупку готового жилья на выгодных условиях: сумма кредита — до 30 млн рублей, первоначальный взнос — от 10% стоимости приобретаемой недвижимости, а срок — до 25 лет. При этом банк учитывает доход до четырех членов семьи заемщика. Минимальные ставки по ипотеке ПСБ доступны покупателям недвижимости у компаний-партнеров банка.

"Мы наблюдаем тренд на снижение ставок по кредитам и рады предложить нашим клиентам более выгодные условия", — отметил директор департамента розничного кредитования Промсвязьбанка Андрей Точеный.

Подать заявку на ипотеку можно в любом из 547 ипотечных центров ПСБ, также доступен сервис дистанционного оформления кредита от подачи заявки до проведения сделки в офисах партнеров. Партнерская сеть ПСБ в сегменте ипотеки насчитывает более 300 компаний на всей территории России, перечень компаний-партнеров доступен на сайте банка. Заемщики ПСБ могут также воспользоваться сервисом заказа оценки недвижимости онлайн на сайте psb-ocenka.ru.

Подробнее с условиями ипотеки на вторичном рынке вы можете ознакомиться на сайте.