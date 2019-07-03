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"Ростелеком" развернул в Камышле Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя

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"Ростелеком" обеспечил интернетом десятый Всероссийский сельский Сабантуй в Камышле Самарской области. Более 20 тысяч участников и ста журналистов 43 ведущих изданий из разных регионов страны воспользовались беспроводной сетью с высокой пропускной способностью и скачали во время праздника 140 гигабайт трафика.

На открытой местности, где проходил национальный праздник, специалисты компании смонтировали четыре точки доступа Wi-Fi. Для этого протянули три с половиной километра ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) пропускной способностью до 1 Гбит/с.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала компании "Ростелеком" — технический директор:

"Для пресс-центра Всероссийского сельского Сабантуя мы организовали выделенную линию доступа в интернет и отдельную беспроводную сеть, которая обеспечила высокую скорость соединения и надежность передачи данных. Сотрудники "Ростелекома" и регионального департамента информационных технологий оказывали журналистам помощь по настройке оборудования на протяжении всего праздника. Высокий уровень технической поддержки отметили все приглашенные на мероприятие представители СМИ".

Рафаэль Багаутдинов, глава муниципального округа Камышлинский:

"К нам на праздник приехали представители 24 регионов. Благодаря Wi-Fi от "Ростелекома" они смогли поделиться впечатлениями со своими близкими, отправить им фотографии и видеозаписи, разместить сообщения в социальных сетях".

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Назад. 03 июля 2019
"Ростелеком" развернул в Камышле Wi-Fi для Всероссийского сельского Сабантуя

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