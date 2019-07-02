Система видеонаблюдения "Ростелекома" за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер

Трансляция сигнала в течение всего основного этапа ЕГЭ велась на портале видеонаблюдения www.smotriege.ru. Контроль за проведением государственной аттестации осуществляли 2993 федеральных и 4967 региональных онлайн-наблюдателей. Наблюдение происходило в том числе в московском ситуационном центре по мониторингу за ходом проведения ЕГЭ, технологическим партнером которого выступил "Ростелеком". Одновременно до 200 наблюдателей в режиме реального времени следили за ходом ЕГЭ, а также просматривали архив видеозаписей, который хранится на портале.
Специалисты "Ростелекома" осуществляли мониторинг функционирования программного обеспечения, техническую поддержку портала и его защиту от DDoS-атак. Во время проведения экзаменов было зафиксировано несколько DDoS-атак мощностью до 10 Гбит/с, которые не повлияли на работоспособность портала видеонаблюдения.
"Мы зафиксировали ряд хакерских атак на портал видеонаблюдения, но попытки нарушить стабильность работы сайта ни к чему не привели. Специалисты "Ростелекома" быстро нейтрализовали кибератаки и сохранили работоспособность серверов. Могу с уверенностью сказать: наша система устойчива к подобного рода атакам. Однако компания продолжит совершенствовать защиту от внешних воздействий, чтобы в будущем свести к минимуму возможность DDoS, - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. - Оборудование "Ростелекома" в дни проведения ЕГЭ бесперебойно контролировало весь процесс сдачи экзаменов. Таким образом наша компания не только технологически участвует в ЕГЭ, но и вносит свой вклад в прозрачность и объективность самой процедуры проведения экзаменов".
Для поддержки пользователей портала была организована бесплатная "горячая линия" в формате "8-800", на которую поступило свыше четырех тысяч звонков. Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило три секунды, среднее время разговора с оператором - 6 минут 26 секунд. По электронной почте поступило более 320 обращений, на запросы операторы отвечали в течение шести минут.
Государственные экзамены в основной период сдали около 750 тысяч человек. Система видеонаблюдения "Ростелекома" продолжит свою работу до окончания дополнительного периода - 20 сентября 2019 года.