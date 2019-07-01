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В Тольятти в районе АвтоВАЗагрегата горел лес

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В среду, 26 июня, в 16:00 на пульт ЕДДС Тольятти поступила информация о возгорании на территории городских лесов в районе АвтоВАЗагрегата, сообщает городская мэрия.

На месте развернули оперативный штаб. В борьбе с огнем было задействовано 92 человека и 30 единиц техники, в том числе 66 человек и 13 единиц техники направлено в Тольятти из МЧС Самарской области. В 19:33 возгорание было локализовано.

Точная площадь пожара уточняется, но уже известно, что огнем пройдено в общей сложности около 19 га территории. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами. Имел ли место умышленный поджог, предстоит установить специалистам.

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