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В Самаре разыскивают мужчину, подозреваемого в изнасилованиях женщин в разных городах

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Полиция Самары, области и соседних регионов ищет мужчину, подозреваемого в нескольких изнасилованиях, совершенных в 2016 году, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

Неизвестный нападал на жертв в Самаре, Владимире, Санкт-Петербурге, угрожая убить их, сообщили в ГУ МВД Самарской области.

Со слов одной из потерпевших были установлены приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-40 лет, славянской внешности, рост 165-175 см, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета с лобной залысиной, стрижка короткая, голова овальной формы, на лице следы оспиной сыпи, уши оттопырены. В разговоре с прохожим говорил, что он из Башкортостана.

Сотрудники полиции просят тех, кому известна информация о местоположении или личности подозреваемого обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 3737406, 89370627007 или 020 (102 с мобильного). Также связаться с полицейскими можно через мобильное приложение МВД России.

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Назад. 01 июля 2019
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