Задержаны подозреваемые в нападении на Айвара Кинжабаева

01.07.2019 10:57 Читали 17

В Самаре задержали подозреваемых в нападении на руководителя самарского управления Росимущества Айвара Кинжабаева. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Дело, возбужденное по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору"), расследует СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, 10 ноября 2018 г. около 20:00 несколько человек проникли в жилой дом в Красноярском районе и нанесли тяжкие травмы 59-летнему Айвару Кинжабаеву, являвшемуся на тот момент врио руководителя Росимущества по Москве. Злоумышленники были в масках.

25 и 26 июня правоохранители задержали семерых жителей Самары. Их подозревают в причастности к нападению на Кинжабаева и другим подобным заказным нападениям.

Из задержанных в нападении на Кинжабаева подозреваются Василий Грак, Павел Немов и Максим Фольц. Двое из них признают причастность к преступлению в качестве исполнителей и дают показания. По их словам, нападение было заказным и они получили за него от 125 тыс. до 150 тыс. рублей. Били Кинжабаева арматурой, дубинками и ножом.

Кроме того, задержан предполагаемый посредник — Андрей Филимошин. Он отрицает вину. Но следствие считает, что именно он передавал деньги исполнителям.

Основной версией нападения следствие считает профессиональную деятельность потерпевшего.

Кроме того, Василий Грак, Павел Немов, Максим Фольц и другие задержанные (Василий Немов, Валерий Сарибеков и Федор Колычев) участвовали в аналогичных нападениях (не менее двух) на других жителей Самарской области. Получали они за это в зависимости от роли от 40 тыс. до 200 тыс. рублей. По этим случаям возбуждены и расследуются уголовные дела.

Четверо подозреваемых уже отправились под стражу на два месяца, решается вопрос об избрании меры пресечения другим.

В частности причастность к совершенному преступлению не отрицал Максим Фольц, арестованный Самарским районным судом 27 июня на два месяца. Он является жителем села Красный Яр, в 2014–2015 гг. имел судимость по ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Примечательно, что против своего ареста Максим Фольц не возражал.