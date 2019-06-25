В Тольятти убили дзюдоиста Евгения Кушнира

25.06.2019 16:11 Читали 16

В понедельник, 24 июня, в Тольятти был убит 27-летний тольяттинский дзюдоист Евгений Кушнир, являющийся неоднократным победителем и призером соревнований по дзюдо областного и федеральных уровней

"Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир. Выражаем соболезнования родным и близким", - написали о произошедшей трагедии в группе "Федерация дзюдо г. Тольятти".

По предварительной информации источников издания, знавших спортсмена, Евгений Кушнир погиб в результате выстрела в голову из травматического пистолета. Также известно, что его приятель госпитализирован с различными травмами, в том числе ножевыми ранениями. За его жизнь борются врачи.

Обстоятельства случившегося сейчас неизвестны. Официальных сообщений о случившемся не поступало. Как пишут в СМИ, трагедия произошла в результате некоего конфликта на ул. Ларина в Центральном районе Тольятти.