В столкновении катеров на Волге погибла певица Юлия Гольдина

24.06.2019 10:08 Читали 12

Пропавшей в результате столкновения на Волге катера и лодки оказалась известная самарская певица Юлия Гольдина.

21 июня около 22:50 возле Самары столкнулись два маломерных судна. Инцидент произошел в 300 м от левого берега Волги напротив пляжа "Барбошина Поляна". Столкнулись катер Silver без госномера и лодка, предположительно, "Казанка".

В результате столкновения лодка затонула. На борту катера находилось два человека. Они не пострадали. В лодке было пять человек: три женщины и двое мужчин. Из них спасли четыре человека. Две женщины и мужчина получили травмы. Одна женщина пропала.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, в воскресенье, 23 июня, в 14:55 тело пропавшей было извлечено из реки Волги.