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С июля АвтоВАЗ повысит зарплаты на 7%

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С 1 июля тарифные ставки и оклады работников АвтоВАЗа вырастут на 7%, пишет rg.ru.

За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе. Такое решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству автозавода. Вопрос был одобрен на заседании согласительной комиссии 18 июня.

Мэрия Тольятти со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко сообщает, что при принятии решения о повышении окладов были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, рост величины прожиточного минимума.

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Назад. 19 июня 2019
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