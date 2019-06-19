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Для «Крыльев Советов» нашли потенциальных спонсоров

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Во вторник, 18 июня, в ходе рабочего визита в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Губернатор провел ряд встреч с инвесторами, готовыми реализовать проекты в Самарской области. В том числе прошли результативные переговоры с потенциальными партнерами самарского футбольного клуба «Крылья Советов», на которых обсудили планы по его развитию, сообщили в областном правительстве.

Сейчас «Крылья Советов» готовятся к новым матчам РПЛ сезона-2019/2020. Первым соперником самарского клуба станет ЦСКА. Игра пройдет на стадионе «Самара Арена».

Также утвердили расписание первых восьми туров предстоящего чемпионата. Летом «Крылья» примут на своем поле, в числе прочих, «Локомотив» и «Спартак».

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Назад. 19 июня 2019
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