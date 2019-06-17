Под Сызранью полностью выгорел трактор

17.06.2019 16:03 Читали 13

Вчера, 17 июня, в поле, на 10 км шигонской автодороги, на ходу вспыхнул трактор МТЗ-82. По предварительным причинам, как сообщили порталу «Маленькая Сызрань» в пожарной охране, возгорание произошло от короткого замыкания.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 18:06. Звонил сам водитель, который успел покинуть вспыхнувший трактор и сам не пострадал. А вот его техническое средство выгорело полностью. На место выехали огнеборцы, которые и потушили огонь, но он успел уничтожить сельскохозяйственную технику.