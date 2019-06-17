Слепую массажистку не берут на работу в Самаре из-за собаки-поводыря

17.06.2019 13:02 Читали 5

Оксана Серединская — массажистка с десятилетним стажем. Месяц назад она переехала из Краснодарского края в Самару и столкнулась с проблемой: из-за собаки-поводыря ее никто не хочет принимать на работу.

Прошла пять собеседований. Если одни ей говорили, что были бы рады ее принять, но не могут создать подходящих условий для собаки, то другие заявляли прямо на входе: "Зря вы не сказали, что слепая. Мы бы вас не позвали".

"Ищет вход, подводит к остановке"

Черный лабрадор по кличке Кассиопея (сокращенно Кая) с Оксаной уже два года. Собака-поводырь кардинально изменила ее жизнь. "Я хорошо передвигаюсь даже по незнакомым улицам, Кая знает очень много команд: может найти вход, выход, лестницу, остановку, подводит меня четко к дверям автобуса, на вокзале или в офисном помещении — к свободному месту. Ходить с тростью или с собакой — это как небо и земля. Мы с Каей настолько сработались, что у меня нет ощущения слепоты. Мы были и в поездах, и в самолетах", — рассказывает корреспонденту РИА Новости Оксана.

Она вспоминает, как раньше на нее несколько раз наезжали машины на пешеходном переходе — к счастью, обошлось без серьезных травм. Однажды после столкновения водитель сказал испуганной дезориентированной Оксане: "Извините, я вас не увидел". А как-то раз она упала в траншею — чтобы выбраться, потребовалась помощь четырех мужчин. Из-за прошлых неприятностей передвигаться по городу без собаки Серединская опасается: "Не хочу, как раньше, боюсь. Руки — это мой хлеб, если случится перелом, я просто останусь без дохода на несколько месяцев".

В России все собаки-поводыри проходят специальную подготовку, их выдают инвалидам бесплатно. Для незрячих это гораздо больше, чем домашнее животное. Раньше, когда Оксана жила в небольшом городе Абинске Краснодарского края, Кая каждый день приходила на работу вместе с ней.

"Собака располагалась под моим письменным столом. Ей нужны только подстилка и миска с водой. Я работала три с половиной часа до обеда, потом мы с Каей шли гулять, когда возвращались, она опять ложилась и ждала до конца рабочего дня — у меня он семь часов вместо восьми, согласно Трудовому кодексу. Все собаки-поводыри обучены лежать на выдержке (умеют выполнять команду "Место" до тех пор, пока не услышат следующую. — Прим. ред.). Бывают гиперактивные животные, но моя собака чуть-чуть полненькая, в меру апатичная", — описывает Оксана.

"Падает боевой настрой"

Серединская пять лет жила в Краснодарском крае, а недавно решила вернуться в родной город — Самару. Оксана окончила школу для слабовидящих, но окончательно потеряла зрение в возрасте около 20 лет. Профессию массажиста выбрала именно из-за доступности для инвалидов. Но оказалось, это не совсем так.

"Месяц назад я переехала. И вот я, руководитель социального проекта с таким символическим названием — "С собакой все пути открыты", обнаружила, что меня не берут на работу из-за Каи", — переживает Оксана.

Она рассказывает, что только на двух собеседованиях посмотрели ее документы, подтверждающие опыт работы.

Серединская замечает, что ее последнее собеседование прошло в позитивном ключе. Она была в детском реабилитационном центре, там остались довольны ее опытом, но увидели проблему в том, что собака будет постоянно на территории учреждения. Договорились созвониться на днях, подумать над вариантами размещения Каи. Это не самая привлекательная вакансия для Оксаны — оплата труда низкая, а добираться до места тяжело и долго, но выбирать слепой массажистке не из чего.

"В какой-то момент я поняла, что как будто уговариваю работодателя меня взять, хотя у меня и квалификация, и большой опыт. Мне, как и обычному человеку, хочется выбрать хорошую работу с достойной оплатой. А сейчас я цепляюсь за все, что есть. На последнем собеседовании мне предложили 10 500 рублей. При этом только около трех тысяч я буду тратить на проезд, потому что это далеко и с пересадками. Но устроиться даже на такую работу — проблема. В Краснодарском крае я жила в маленьком городе с населением 32 тысячи человек, директор школы-интерната с удовольствием приняла нас с Каей. Я не думала, что перееду в миллионник и не смогу найти работу. После пяти собеседований падает боевой настрой. Но я рассуждаю так: "Да, проблема в собаке. Однако если я ее верну, разве моя жизнь станет легче? Да, я устроюсь на работу, зато буду испытывать большие трудности в передвижении", — сетует Оксана.

"Не пускали в автобус"

Отказ в трудоустройстве — не единственная неприятность, с которой пришлось столкнуться незрячей массажистке из-за своего четвероногого друга. "Когда у меня появилась собака, я подумала: "Сейчас моя жизнь так классно изменится!" А на деле собаку периодически не пускали в торговые центры, транспорт, потому что "с животными нельзя". На самом деле поводырь имеет право находиться со своим хозяином везде", — аргументирует собеседница.

Чтобы исправить ситуацию, Серединская вместе с единомышленниками создала социальный проект "С собакой все пути открыты" — в нем приняли участие люди из 15 регионов России. Активисты проводили круглые столы, тренинги по общению с незрячим и его собакой-поводырем, приглашали на встречи чиновников из Минтранса и Минтруда, занимались просветительством в школах и детских садах. Оксана рассказывает: сейчас ее уже никто не выгоняет из автобуса.

"Даже в офис не хотят брать"

Среди учреждений, где проходила собеседования Оксана, — городская детская больница № 2. В региональном Минздраве уверяют, что там не отказывали незрячей массажистке. По информации представителя ведомства, Серединская представила неполный пакет документов: не хватало паспорта, СНИЛС, справки об отсутствии судимости, документа об образовании. В Минздраве утверждают: Оксане сообщили, что нужно представить недостающие бумаги, а не отказывали в приеме на работу.

По словам самой Серединской, о несоответствии документов не шло речи: в больнице ей прямо заявили, что с собакой нельзя.

Оксана убеждена: она далеко не единственная, кому инвалидность мешает трудоустроиться. "Знакомая девушка-юрист в Краснодаре не может найти работу. И если у меня медицинское учреждение, где санитарно-гигиенические нормы, маленькие пациенты, то ее даже в офис не хотят брать. Нам государство выдает собак-поводырей, а потом мы не можем с ними устроиться в государственные организации — это очень странно", — разводит руками Оксана.

Доктор юридических наук, профессор Людмила Айвар полагает, что у Серединской есть все основания для обращения в суд с жалобой на дискриминацию.

"Могу сказать как обыватель, что самый лучший массажист — тот, кто ориентируется только на тактильные ощущения. Кстати, лучший специалист, который мне встречался, был незрячим", — добавила Айвар, пишет ria.ru.