Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович планирует получить гражданство

17.06.2019 10:59 Читали 5

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович не покинет команду и продолжит работу. Сезон команда закончила в зоне стыковых матчей, где оказалась сильнее «Нижнего Новгорода» и сохранила прописку РПЛ. Корреспондент Sport24 Артем Калинин встретился с Божовичем в Самаре.

— Как случилось, что команда с таким серьезным составом, как «Крылья», вынуждена была бороться за выживание?

— Единственная причина — травмы. У нас после второго весеннего тура выбыл Чичерин, до возобновления сезона получил травму Виталий Денисов. После выпали Джано, Самедов, Корниленко и Канунников. Долго был травмирован Паул Антон. Плюс Рабиу пришел [зимой из «Анжи»] неготовым физически, играл по тайму. Он, конечно, много помогал, но сыграет тайм — и просит замену. Потом сыграет 60 минут — и снова на замену. А многие спрашивали меня, почему я меняю его. Так потому что он просит. Я не глупый, чтобы менять футболиста, который хорошо играет.

Так что просто взгляните на фамилии травмированных. Это отличные игроки.

— «Крыльям» не хватило длины скамейки или ее уровня?

— Про тех, кто играл в конце сезона, ничего плохого сказать не могу. Ребята бились, но нам не хватало сыгранности. Постоянно меняли состав, и сыграться было трудно. Ни в чей адрес не могу сделать упрек в отсутствии желания или еще чего-то.

— В концовке чемпионата вы почти не появлялись на публике, ушли в подполье. Что чувствовали в тот период?

— Страх. Очень боялся, что «Крылья» могут вылететь. Это было бы плохо прежде всего для людей в Самаре. У нас очень преданные болельщики. Думаю, если бы было полегче добираться до арены, на каждом матче «Крыльев Советов» собирались бы полные трибуны.

Я очень сильно волновался, переживал и чувствовал себя нехорошо. Но зато сильно похудел, ха-ха. Сбросил около 15 килограммов за то время, что работаю в «Крыльях». А похудеть с Самаре тяжело, потому что еда очень вкусная.

— В первом стыковом матче «Нижний Новгород» имел преимущество, но проиграл. Во втором «Крылья» задавили соперника, но тоже проиграли. В чем причина?

— Не соглашусь с вами по первой игре. В первые 15 минут в Нижнем у нас было три стопроцентных момента. Обе игры мы были гораздо лучше «Нижнего Новгорода». Можно взглянуть на статистику. Думаю, разница там будет очевидна. В самарском матче у нас было 23 удара, а сколько у соперника?

Вообще я уже играл стыки с «Ростовом» и один раз в Сербии. Это просто другой турнир. Ты должен сохранить то, что имеешь. В стыках невозможно ничего выиграть: ты бьешься за свое место, можно только проиграть. Психологически это очень трудно. Почти все игроки, что играли у нас в стыках, были без контрактов. Они что-то подписывали дополнительно, чтобы играть после окончания сезона. Спасибо им. Парни молодцы!

— Как настроить игроков на такие матчи?

— Они профессионалы. Ребята сами настраивались. Настраивать надо людей, которые работают бесплатно. А тех, кто работает за деньги, нет смысла. Они должны выходить на поле и биться за то, что у них есть. И меня как тренера не надо настраивать и благодарить. Если вы будете строить себе дом, а я приеду помочь, нужно сказать мне «спасибо». А если я за свою работу получаю зарплату, зачем еще благодарить?

«Крылья», бюджет, трансферы

— Глава Самарской области Дмитрий Азаров на форуме в Петербурге сказал, что с вами проведут переговоры по поводу дальнейшей работы в клубе. Уже пообщались?

— Мы встретились и поговорили с Василисом Зиакисом, который курирует футбол в Самарской области, и со спортивным директором Геннадием Голубиным. Пообщались нормально. Меня спросили, есть ли желание работать. Я ответил: «Почему нет». Так что у нас был короткий разговор. Я просто подтвердил свое желание работать в клубе.

— При этом клуб покинул Александр Шикунов, который привел вас в «Крылья». Обсудили с ним его уход?

— Да, поговорили с Александром. Что у нас не получилось? Мы должны были не просто сохранить прописку до стыковых матчей, но и попасть в десятку. Но когда в команде столько травм — шесть игроков основы, — было очень тяжело выполнить это. Нам пришлось биться за выживание. Слава богу, спаслись, но возникли очень большие трудности.

Шикунов — мой товарищ. Он им был и будет. Он очень хороший спортивный директор. Но такое решение приняло руководство.

— Вы говорили о еврокубках в Самаре. Как считаете, как скоро «Самара Арена» может принять матч евротурнира с участием «Крыльев»?

— Думаю, скоро это не случится. Очень трудно. Все зависит от усиления. Выстрелить на один-два матча может любой. Но чтобы в течение долгого времени хорошо играть и давать результат, нужна очень сильная команда. Посмотрите на первую пятерку чемпионата. Как попасть туда, если нет очень серьезных денег?

— ЦСКА с не самым большим бюджетом это удается регулярно.

— У ЦСКА есть серьезный хозяин, который долго занимается клубом. У них большие традиции. Сравнивать Самару и ЦСКА тяжело. В «Крыльях» тоже есть традиции, но ЦСКА — это ЦСКА. Даже в СССР это была серьезная команда.

— Что вам понравилось в Самаре за эти несколько месяцев?

— Прежде всего стадион и условия для работы. «Крылья» не заслуживают каждый год быть в «болоте». Для этого есть несколько причин. Первая — большой регион. Вторая — спортивный город. Сколько живу в Самаре, много гуляю, смотрю вокруг: народ занимается спортом, своим здоровьем. И третья — здесь очень любят футбол. Меня постоянно узнавали на улице, тепло встречали, желали много хорошего. Уже освоился в Самаре, и мне тут очень нравится.

— Вы уже упомянули, что у многих футболистов закончились контракты. Трансферную политику на лето с руководством обсудили?

— Да, в разговоре с Голубиным подняли этот вопрос. Какие-то планы и наметки есть. А что получится в итоге, увидим.

— Недолго поиграл в «Крыльях» Александр Самедов. Сейчас он свободный агент. Продолжит ли он выступление в Самаре?

— Александр — отличный игрок и порядочный человек. Он показал, что может нам помочь. Я хотел бы, чтобы Самедов остался. Но зависит все не от меня. Это вопрос его переговоров с клубом.