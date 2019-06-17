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"Крылья Советов" вышли из отпуска

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В понедельник, 17 июня, футболисты и тренерско-административный штаб нашей команды собрались в Москве, где в течение двух дней игроки "Крыльев" будут проходить медосмотр в одном из медицинских центров.

19 июня команда соберется в Самаре под руководством Миодрага Божовича и вечером проведет первую тренировку на своей клубной базе. Кроме форварда Сергея Корниленко, который проходит восстановление после полученной травмы, в списках тренерского штаба "Крыльев" значится 21 игрок.

В числе тех, кто начнет подготовку к новому сезону, - игроки из молодежного состава: форвард Егор Голенков и полузащитник Данила Смирнов, вернувшиеся в расположение самарской команды полузащитник Срджан Мияйлович и нападающий Александр Соболев, а также несколько потенциальных новичков.

До 23 июня включительно "Крылья" будут тренироваться в Самаре, после чего отправятся на учебно-тренировочный сбор в Австрию, где также готовятся к сезону другие команды РПЛ. В рамках подготовительного сбора, который продлится до 7 июля, "Крылья Советов" проведут четыре контрольных матча.

Также завершился отпуск у молодежной команды "Крыльев Советов". Сегодня игроки проходят медосмотр, а во вторник подопечные Владимира Кухлевского приступят к тренировкам. Сбор резервистов "Крыльев" пройдет в Самаре. На 23 июня запланирован контрольный матч с основной командой.

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Назад. 17 июня 2019
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