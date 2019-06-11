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Промсвязьбанк стал финансовым партнером Росатома по утилизации опасных отходов

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Промсвязьбанк и Госкорпорация "Росатом" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) заключили соглашение о сотрудничестве по реализации федерального проекта "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности". Свои подписи под документом поставили председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В настоящее время в России наблюдается острый дефицит мощностей по обезвреживанию и правильной утилизации отходов I–II классов опасности. К отходам первой категории опасности относятся отходы, ущерб от которых для природы невосполним. Ко второй — ущерб, который восполняется природой не менее 30-40 лет.

"Предприятия и банки должны объединить усилия для максимально эффективного решения вопросов экологического благополучия и достижения целей в сфере экологии, поставленных руководством страны, — говорит председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков. — Промсвязьбанк предоставит корпорации финансовые продукты для реализации востребованного и актуального проекта по утилизации опасных отходов и строительства соответствующей инфраструктуры".

"Чтобы работать с опасными промышленными отходами в национальном масштабе, "Росатому" нужно наращивать инфраструктуру, — отмечает генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. — До 2024 года мы создадим минимум семь крупных комплексов по переработке этих промышленных отходов. Четыре таких комплекса будут на базе предприятий, ранее занимавшихся ликвидацией химического оружия. Сотрудничество с Промсвязьбанком позволит эффективно продолжить реализацию этого проекта и даст толчок дальнейшему развитию".

Федеральный проект "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности" входит в структуру национального проекта "Экология", который реализуется в рамках майского указа президента России Владимира Путина. Реализация проекта позволит создать федеральную схему обращения с отходами, единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением опасных отходов и построить базовую инфраструктуру для их обезвреживания. Общий объем финансирования по Федеральному проекту на период 2019-2014 год составляет 36,4 млрд рублей. В том числе 17,7 млрд рублей — федеральный бюджет и 18,6 млрд рублей — внебюджетные источники.

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Новости

Назад. 11 июня 2019
Промсвязьбанк стал финансовым партнером Росатома по утилизации опасных отходов
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