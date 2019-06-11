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Промсвязьбанк и ПС "Мир" заключили соглашение о развитии и интеграции платежных технологий

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Промсвязьбанк и платежная система "Мир" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о стратегическом сотрудничестве. Документ подписан заместителем генерального директора ПС "Мир" Сергеем Бочкаревым и руководителем розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергеем Малышевым.

Работая вместе, Промсвязьбанк и ПС "Мир" предложат клиентам банка комплексные программы обслуживания на основе smart-данных "Мир". Портфель карт "Мир" Промсвязьбанка превышает 400 тыс. шт., банк планирует увеличить эмиссию за счет выпуска всех видов карт для всех категорий клиентов.

"Мы активно взаимодействуем с платежной системой "Мир", развивая цифровые каналы и дистанционные сервисы обслуживания. ПСБ в этом году одним из первых запустил бесконтактную оплату Mir Pay и платежный сервис Samsung Pay для держателей карт "Мир". Объединив нашу экспертизу и технологии smart-данных, мы предоставим клиентам услуги и сервисы нового уровня, работая в режиме "здесь и сейчас", — отметил руководитель розничного и цифрового бизнеса Промсвязьбанка Сергей Малышев.

"Smart-данные — это не просто популярный тренд, а реальная возможность для бизнеса показать максимальную эффективность, реализуя для своих клиентов наиболее подходящие продукты и услуги. На основе "умных" данных Промсвязьбанк совместно с ПС "Мир" смогут как предлагать комплексные решения, так и создавать уникальные продуктовые предложения для клиентов ПСБ", — говорит заместитель гендиректора ПС "Мир" Сергей Бочкарев.

Сегодня клиентам Промсвязьбанка доступен широкий перечень возможностей по картам ПС "Мир" — удобные расчетные сервисы, повышенный кэшбэк за покупки в различных категориях, выгодные условия для размещения средств на накопительных счетах, денежные переводы и оплата услуг.

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Назад. 11 июня 2019
Промсвязьбанк и ПС "Мир" заключили соглашение о развитии и интеграции платежных технологий
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